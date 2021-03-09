Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует стремительный рост экономики в мире из-за проведения вакцинации от коронавируса.
Об этом говорится в материале ОЭСР, опубликованном 9 марта 2021 года. По их прогнозам, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%, что на 1,4 процентных пункта больше, чем в материале, опубликованном в декабре 2020-ого.
— Глобальные экономические перспективы значительно улучшились в последние месяцы. Этому способствовало постепенное применение эффективных вакцин, — пишут специалисты ОЭСР.
При этом, по их словам, для развития экономики важными остаются быстрое развертывание процесса вакцинации от коронавируса во всем мире и соблюдение противоэпидемических норм.
Коронавирус и мировая экономика
Из-за пандемии коронавируса некоторые отрасли мировой экономики понесли ущерб.
Среди них — туризм, транспортная сфера.
Подробнее о влиянии коронавируса на мировую экономику читайте на Фактах ICTV.
Источник: ОЭСР