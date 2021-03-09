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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Из-за Covid-вакцин в мире прогнозируется стремительный экономический рост

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует стремительный рост экономики в мире из-за проведения вакцинации от коронавируса.

вакцинація

Об этом говорится в материале ОЭСР, опубликованном 9 марта 2021 года. По их прогнозам, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%, что на 1,4 процентных пункта больше, чем в материале, опубликованном в декабре 2020-ого.

— Глобальные экономические перспективы значительно улучшились в последние месяцы. Этому способствовало постепенное применение эффективных вакцин, — пишут специалисты ОЭСР.

При этом, по их словам, для развития экономики важными остаются быстрое развертывание процесса вакцинации от коронавируса во всем мире и соблюдение противоэпидемических норм.

Коронавирус и мировая экономика

Из-за пандемии коронавируса некоторые отрасли мировой экономики понесли ущерб.

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Среди них — туризм, транспортная сфера.

Подробнее о влиянии коронавируса на мировую экономику читайте на Фактах ICTV.

Источник: ОЭСР

Фото: Dreamstime

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