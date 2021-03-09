Эстония ввела локдаун из-за распространения британского штамма коронавируса

Эстонские власти приняли решение о введении жесткого карантина из-за распространения британского штамма коронавируса в стране.

Локдаун начнется 11 марта и будет действовать до 11 апреля.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии больше, чем прогнозировалось, а медицинская система оказалась в кризисе.

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— Ситуация серьезная во всей Эстонии, а особенно критична — в Таллинне и Северной части страны. Только ограничения помогут выйти из кризиса, — отметила премьер-министр.

В Эстонии с 11 марта передвигаться по улицам будет разрешено только по двое, школы и детские сады будут закрыты, вводится запрет на проведение спортивных соревнований, массовых мероприятий. Также на этот период закрываются все ТЦ, спортзал, СПА, бассейны, салоны красоты, кинотеатры. Ресторанам будет разрешено работать только на вынос.

ВОЗ

В ВОЗ отметили, что меры, направленные на борьбу с коронавирусом, помогли снизить заболеваемость гриппом.

Особенно снизилась циркуляция болезни в Южном полушарии.

Источник: правительство Эстонии