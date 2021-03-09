Власти Австралии призвали пройти тест на Covid-19 всем посетителям Аделаиды. Такую просьбу озвучили после того, как обнаружили фрагменты вируса в сточных водах.

Рекомендация касается тех людей, которые посещали Аделаидский фестиваль и Аделаидскую неделю писателя.

В Аделаиде высокий показатель вируса в сточных водах фиксируют два дня подряд.

По предварительной информации, на результат могут влиять обнаруженные ранее случаи вируса среди людей, которые находятся в городских карантинных гостиницах.

Но несмотря на это, власти призывают всех посетителей Аделаиды пройти обследование, даже если у них есть малейшие симптомы.

Старт вакцинации против Covid-19 в Австралии

21 февраля состоялся старт вакцинации против Covid-19 в Австралии. Для иммунизации используют препарат компании Pfizer.

Первый укол сделали 84-летней австралийке Джейн Малисяк, которая пережила Вторую мировую войну. Далее были премьер-министр страны Скотт Моррисон и главный санитарный врач Пол Келли.