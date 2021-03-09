По состоянию на 9 марта 2021 года в мире подтвердили более 116,8 млн случаев коронавируса.

За последние сутки заболели еще 326 990 человек.

В то же время умерли от вируса за время пандемии более 2,5 млн жителей планеты.

За день болезнь унесла жизни 6 573 человек.

В каких странах больше всего больных:

США — 28 700 966 (+41 486);

Индия — 11 244 786 (+15 388);

Бразилия — 11 019 344 (+80 508);

Россия — 4 342 474 (+9 445);

Великобритания — 4 223 236 (+4 712).

Где больше всего летальных случаев:

США — 521 625 (+874);

Бразилия — 265 411 (+1 086);

Мексика — 190 604 (+247);

Индия — 157 930 (+77);

Великобритания — 124 566 (+65).

Карантин и вакцинация в мире

В мире активно продолжается вакцинации против коронавируса. В ЕС обсуждают вопрос о введение Covid-паспортов.

Придерживаются в мире и карантинных ограничений. Из-за сложной эпидситуации некоторые страны ужесточают карантин, например, Финляндия.

Коронавирус в мире

По состоянию на 8 марта в мире зафиксировали более 116,5 случаев Covid-19.

Суточный прирост — 354 629 людей.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ