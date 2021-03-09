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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Более 6 тыс. смертей от Covid-19 за сутки: коронавирус в мире 9 марта

По состоянию на 9 марта 2021 года в мире подтвердили более 116,8 млн случаев коронавируса.

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За последние сутки заболели еще 326 990 человек.

В то же время умерли от вируса за время пандемии более 2,5 млн жителей планеты.

За день болезнь унесла жизни 6 573 человек.

В каких странах больше всего больных:

  • США — 28 700 966 (+41 486);
  • Индия — 11 244 786 (+15 388);
  • Бразилия — 11 019 344 (+80 508);
  • Россия — 4 342 474 (+9 445);
  • Великобритания — 4 223 236 (+4 712).
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Где больше всего летальных случаев:

  • США — 521 625 (+874);
  • Бразилия — 265 411 (+1 086);
  • Мексика — 190 604 (+247);
  • Индия — 157 930 (+77);
  • Великобритания — 124 566 (+65).

Карантин и вакцинация в мире

В мире активно продолжается вакцинации против коронавируса. В ЕС обсуждают вопрос о введение Covid-паспортов.

Придерживаются в мире и карантинных ограничений. Из-за сложной эпидситуации некоторые страны ужесточают карантин, например, Финляндия.

Коронавирус в мире

По состоянию на 8 марта в мире зафиксировали более 116,5 случаев Covid-19.

Суточный прирост — 354 629 людей.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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