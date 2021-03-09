По состоянию на 9 марта 2021 года в мире подтвердили более 116,8 млн случаев коронавируса.
За последние сутки заболели еще 326 990 человек.
В то же время умерли от вируса за время пандемии более 2,5 млн жителей планеты.
За день болезнь унесла жизни 6 573 человек.
В каких странах больше всего больных:
- США — 28 700 966 (+41 486);
- Индия — 11 244 786 (+15 388);
- Бразилия — 11 019 344 (+80 508);
- Россия — 4 342 474 (+9 445);
- Великобритания — 4 223 236 (+4 712).
Где больше всего летальных случаев:
- США — 521 625 (+874);
- Бразилия — 265 411 (+1 086);
- Мексика — 190 604 (+247);
- Индия — 157 930 (+77);
- Великобритания — 124 566 (+65).
Карантин и вакцинация в мире
В мире активно продолжается вакцинации против коронавируса. В ЕС обсуждают вопрос о введение Covid-паспортов.
Придерживаются в мире и карантинных ограничений. Из-за сложной эпидситуации некоторые страны ужесточают карантин, например, Финляндия.
Коронавирус в мире
По состоянию на 8 марта в мире зафиксировали более 116,5 случаев Covid-19.
Суточный прирост — 354 629 людей.
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Источник: ВОЗ