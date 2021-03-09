Китай официально обвинили в геноциде уйгуров — мусульмане-сунниты, проживающих в регионе Синьцзян на крайнем западе страны.

Соответствующий отчет представил аналитическиq центр Института стратегии и политики в Вашингтоне: его готовили более 50 мировых экспертов по правам человека, военных преступлений и международного права.

Действиями правительства Китая в Синьцзяне было нарушено каждое положение Конвенции ООН о геноциде.

Согласно отчету, около 2 млн уйгуров в Китае страдают от сексуального насилия, пыток и принудительной стерилизации.

Отмечается, что страна на официальном уровне поддерживает “меры, направленные на предотвращение рождения детей” и “лагеря для наказания граждан”.

Между тем министр иностранных дел Китая Ван И обвинения в геноциде расценил как “полную бессмыслицу”. Посол Китая в ООН в Женеве обвинил западные государства в использовании уйгурского вопроса для вмешательства во внутренние дела своей страны.

Интересно, что впервые о геноциде в Синьцзяне заявил 45-й президент США Дональд Трамп.

19 января его администрация официально обвинила правительство КНР в нарушении Конвенции ООН о геноциде.

Конвенция о геноциде

Конвенция ООН о геноциде была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 года. Китай подписал соглашение вместе с 151 страной.

Согласно документу, геноцид — это это попытка совершить действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Начиная с 1948 года, геноцид считается международным преступлением, но в ограниченном смысле.

Наиболее масштабными его примерами являются геноцид армян в Турции, Голодомор в Украине, Холокост во время Второй мировой войны.