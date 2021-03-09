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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

В Китае запустили паспорта здоровья для туристов

Китайский мессенджер Wechat запустил мини-программу со своей версией международного сертификата здоровья для туристов.

WeChat

В будущем китайская версия документа здоровья для путешественников будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран. Также он станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру.

Паспорт здоровья показывает результаты тестов на антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от коронавируса.

Такую информацию может получить любое иностранное министерство здравоохранения, прочитав QR-код. Также документ здоровья можно распечатать.

Паспорта здоровья создали в Китае еще 2020 года для сдерживания распространения коронавируса. QR-код документа можно было получить в электронном кошельке или приложении. Он использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт.

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В Европе создают паспорта о вакцинации

Еврокомиссия планирует разработать к лету сертификат вакцинации от коронавируса, чтобы упростить передвижение людей по Европе.

Государства-члены ЕС договорились о требованиях к сертификату. Осталось только скоординировать механизм взаимного признания систем.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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