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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

В Японии нашли способ, как не выбрасывать остатки вакцины против коронавируса

Япония позволит больницам делать прививки против коронавируса инсулиновыми шприцами, которые могут набирать семь доз препарата Pfizer из флакона.

вакцинація від коронавірусу

Шприц с низким уровнем “мертвого пространства”, который разработала компания Terumo, уже утвердило министерство здравоохранения Японии. Производитель рассчитывает изготовить 20 млн таких шприцов.

Использование новой разработки ускорит распространение вакцины в стране, поскольку сейчас поставки препарата ограничены из-за задержки производства на заводе Pfizer в Бельгии и контроля экспорта со стороны Европейского Союза.

Для иммунизации 40 тыс. медицинских работников, с которых начался процесс иммунизации в Японии в середине февраля, использовали шприцы на шесть доз.

В марте для прививания второй группы медицинских работников начали использовали более доступные шприцы на пять доз.

Сейчас Япония заключила соглашение с компанией Pfizer на 144 млн доз. Этого достаточно для вакцинации более чем половины населения в течение этого года.

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Вакцины, разработанные британской компанией AstraZeneca и компанией Moderna, находятся на рассмотрении в министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения для быстрого утверждения.

Премьер-министр Йошихиде Суґа рассчитывает, что вакцинация позволит взять под контроль ситуацию с Covid-19 в Японии, поскольку до Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио остается менее пяти месяцев.

Тех, кто получил прививку против коронавируса, просят продолжать носить маски даже после вакцинации, отмечает главный представитель правительства Японии Кацунобу Като.

Отмена масочного режима для вакцинированных в США

8 марта отменили масочный режим для вакцинированных в США.

Теперь люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer/BionTech или Moderna, или одну инъекцию препарата Johnson&Johnson, могут общаться без масок и не соблюдать социальную дистанцию.

Однако такое правило отменили только для помещений – на улицах люди все еще должны надевать маски.

Сейчас только 31 млн человек (9% населения США) полностью привились от коронавируса.

Источник: КyodoNews

Фото: Pixabay

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