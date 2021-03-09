Япония позволит больницам делать прививки против коронавируса инсулиновыми шприцами, которые могут набирать семь доз препарата Pfizer из флакона.
Шприц с низким уровнем “мертвого пространства”, который разработала компания Terumo, уже утвердило министерство здравоохранения Японии. Производитель рассчитывает изготовить 20 млн таких шприцов.
Использование новой разработки ускорит распространение вакцины в стране, поскольку сейчас поставки препарата ограничены из-за задержки производства на заводе Pfizer в Бельгии и контроля экспорта со стороны Европейского Союза.
Для иммунизации 40 тыс. медицинских работников, с которых начался процесс иммунизации в Японии в середине февраля, использовали шприцы на шесть доз.
В марте для прививания второй группы медицинских работников начали использовали более доступные шприцы на пять доз.
Сейчас Япония заключила соглашение с компанией Pfizer на 144 млн доз. Этого достаточно для вакцинации более чем половины населения в течение этого года.
Вакцины, разработанные британской компанией AstraZeneca и компанией Moderna, находятся на рассмотрении в министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения для быстрого утверждения.
Премьер-министр Йошихиде Суґа рассчитывает, что вакцинация позволит взять под контроль ситуацию с Covid-19 в Японии, поскольку до Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио остается менее пяти месяцев.
Тех, кто получил прививку против коронавируса, просят продолжать носить маски даже после вакцинации, отмечает главный представитель правительства Японии Кацунобу Като.
Отмена масочного режима для вакцинированных в США
8 марта отменили масочный режим для вакцинированных в США.
Теперь люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer/BionTech или Moderna, или одну инъекцию препарата Johnson&Johnson, могут общаться без масок и не соблюдать социальную дистанцию.
Однако такое правило отменили только для помещений – на улицах люди все еще должны надевать маски.
Сейчас только 31 млн человек (9% населения США) полностью привились от коронавируса.
Источник: КyodoNews