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Факты / Мир
Людмила Грубник |

ЕС может выдавать Covid-паспорта после прививки вакцинами из Китая и РФ — СМИ

Паспорта о проведении вакцинации против коронавируса могут выдавать не только гражданам, которые сделали прививки одобренными в ЕС веществами, но и китайскими и российскими вакцинами.

Вакцинація

Эта информация указана в проекте документа Европейской комиссии о введении таких паспортов, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно данным, паспорт о вакцинации будет выдаваться не только тем, кто иммунизировался одобренными в ЕС веществами, но и тем, кому сделали прививку препаратом, который получил разрешение на экстренное применение в отдельных странах.

Сюда относятся вакцины, произведенные в России и Китае. В Венгрии начали вакцинировать людей этими веществами.

Паспорта вакцинации

В ЕС сейчас активно обсуждают введение паспортов о проведении вакцинации против коронавируса.

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Там планируют указывать данные о прививке, тесте и том, выздоровел ли человек после болезни.

Подробнее о введении паспортов о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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