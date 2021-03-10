Антирекорд смертей от коронавируса в Закарпатье и сложная Covid-ситуация в Бразилии. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 10 марта.

По состоянию на 10 марта первую дозу вакцины от Covid-19 получили 23 480 украинцев. Лидером по количеству прививок является Донецкая область, где привили в целом 3 134 человек. Меньше всего вакцинированных пока в Сумской области — там инъекции сделали только 430 людям.

На Закарпатье антирекорд смертей от коронавируса с начала пандемии. За сутки в больницах скончались 20 пациентов. В области зафиксировано 399 новых случаев коронавирусной болезни. Из них 79 человек в Ужгороде. Сейчас загруженность коек для больных коронавирусом в Закарпатской области составляет 83%.

В Киеве и семи областях Украины порог госпитализаций больных Covid-19 превышает допустимую норму — 60 на 100 тыс. населения. Больше всего больных коронавирусом в больницах Ивано-Франковской, Винницкой и Черновицкой областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что медицинская система страны готова к третьей волне эпидемии коронавируса. Он сообщил, что процесс усиления способности украинской медицинской сиcтемы не останавливался с начала пандемии.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак прогнозирует прибытие в Украину партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели.

Система здравоохранения в большинстве городов Бразилии близка к коллапсу из-за случаев заболевания Covid-19. Более 80% коек отделений интенсивной терапии заняты в столицах 25 из 27 штатов Бразилии.

В Польше выявлять коронавирус у людей начнут с помощью животных. Выявлять инфекцию по запаху начнут специально обученные собаки. Четыре служебные собаки станут первыми собаками в Польше, которые помогут выявлять зараженных коронавирусной инфекцией.

Эстония решила временно не использовать одну партию вакцины AstraZeneca в связи со случаем смерти в Австрии после вакцинации этим препаратом. Власти страны решили подождать результатов расследования в Австрии смерти.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 10 марта в Украине госпитализировали 1 904 больных коронавирусом.

За последние сутки в Украине подтвердили 6 377 новых случаев инфицирования, больше всего — в Киеве, Одесской и Винницкой областях. Всего в стране зафиксировано 1 416 438 случаев Covid-19.

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