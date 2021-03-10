Под вспышки фотокамер и с обнаженным торсом президенту Зеленскому сделали прививки против коронавируса. Это произошло во время его поездки в Донбасс.

Попробовал на себе вакцину и министр здравоохранения Степанов. Оба чиновника прививались индийским Covishield.

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Но Украина ожидала еще и на китайскую вакцину Sinovac Biotech. Министр Степанов пообещал доставить ее 6 марта. Но препарат в украинских аэропортах так и не разгрузили.

Препарат Sinovac еще не успел доехать до Украины, а уже попал в скандал. НАБУ заподозрило коррупцию при закупке препарата и открыло производство.

Мы видим, что Украина покупает вакцину по $17. В то время как Европа в среднем там покупала по $6. Конечно всех возник вопрос почему мы покупаем именно эту китайскую вакцину в небольшом количестве и так дорого, — рассказывает народный депутат Украины Александра Устинова.

Пока от Минздрава ответа на этот вопрос так и не дождались. Как и о других вакцинах, которые должны поступать уже через международную компанию Crown agents. Эти поставки вообще оказались засекреченными.

Не менее туманна ситуация и с вакцинами от международной инициативы COVAX. В частности, о почти 120 тыс. дозах бесплатной вакцины Pfizer.

Как ни странно, но сейчас вакцинация человечества от коронавируса вышла за рамки сугубо медицинского вопроса. Присоединились и политика, и борьба за мировое лидерство.

В этой гонке уже определились победители. Лидерство — в Великобритании, она первой запустила процесс вакцинации.

Британский прорыв остро ударил по старой Европе. Туманный Альбион забрал львиную долю препаратов от Pfizer и AstraZeneca. Бюрократический Брюссель просто не успевает за Лондоном отвоевывать для себя вакцины. Испания уже заявила о минимальном обеспечении.

Вакцины против коронавируса — это товар с большой доходностью и спросом. По оценкам ВОЗ, к концу года доступ к прививкам получит лишь 20% населения мира. Общий же спрос достигнет 5 млрд доз.

За глобальное разделение этого рынка развернулось противостояние крупнейших игроков — США, Евросоюза, Китая и России. Это трудно было даже представить, но уже появилось понятие вакцинная дипломатия.

Именно это делает Россия. Несколько европейских политиков назвали Спутник V гибридной оружием. Ее курирует российский фонд прямых инвестиций во главе с Кириллом Дмитриевым.

На эту кремлевскую иглу подсадили даже несколько европейских стран, где у руля политики так называемой орбиты Москвы. Вот президент Чехии Милош Земан уже попросил у Путина начать поставки Спутник V.

Его использование позволили и Венгрия и Сербия. А в Словакии политики из правящей коалиции разругались из-за закупки 2 млн доз российской вакцины.

Агрессивный стиль фармацевтической экспансии выбрал и Китай. Его интересы охватили полмира — Азию, Европу и даже Ближний Восток.

Некоторые вообще решил получить вакцину, не тратя при этом ничего. Хакеры из КНДР пытались выкрасть технологию противокоронавирусной вакцины в американской компании Pfizer. Это при том, что Пхеньян официально не сообщил ни об одном случае заражения населения коронавирусом.

Более того, компания Microsoft заявила, что мишенями хакеров стали еще девять фармацевтических компаний. Ниточки тянулись к той же КНДР и России.

Нынешняя гонка дала заработать не только разработчикам вакцин, но и предприятиям, производящим флаконы и бустеры для препаратов. В выигрыше — и производители холодильников, где их хранить.

Наиболее удачно воспользовалась моментом Индия. Это сейчас главная мировая фабрика вакцин.

Украина также могла бы претендовать на долю рынка. С нас — производственные мощности, с мировых гигантов — технологии и лицензии. Вот только мы отстаем.

Человечество только в начале самой массовой вакцинации в истории. И это только подогревает противостояние фармацевтических компаний.

Богатые страны получают доступ к вакцинам первыми, бедные отстают от них бешеными темпами. Украина попала в число последних.

Айтишники уже создали онлайн-калькулятор, с помощью которого можно просчитать ход вакцинации. Если она будет идти нынешними темпами, то закончится в Украине только в 2028 году.

Вакцинация в Украине

Первый депутат Верховной Рады Украины вакцинировался против коронавируса. Прививку получил нардеп Алексей Гончаренко.

Его вакцинировали вакциной от Covishield 9 марта в Одессе. Он также разместил снимок, которым подтвердил факт вакцинации.