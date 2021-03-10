Нацгвардия продолжит охрану Капитолия до 23 мая

В Пентагоне поддержали продление миссии Национальной гвардии по охране Конгресса.

Правоохранители будут там находиться до 23 мая.

— Это решение приняли после внимательного изучения запроса и тщательного рассмотрения его потенциального влияния на боеготовность, — отметил спикер Пентагона.

Всего около 2 300 членов Национальной гвардии продолжат миссию поддержки полиции Капитолия.

В то же время это почти наполовину меньше нынешнего состава. Около 5 000 военнослужащих Национальной гвардии будут оставаться в Вашингтоне до 12 марта из-за рисков новых беспорядков в столице США.

Отмененное заседание

Палате представителей США пришлось отменить заседание, которое планировалось на 4 марта, из-за угрозы штурма Капитолия.

За день до этого полиция заявила, что у них есть информация о возможном сговоре группы боевиков с целью штурма здания Капитолия.

Источник: ABCNews