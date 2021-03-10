Церемония открытия эстафеты передачи олимпийского огня в Японии 25 марта состоится без зрителей. Таким образом организаторы хотят предотвратить распространение коронавируса.

Мероприятие проведут в северо-восточной префектуре Фукусима за закрытыми дверями. Разрешение будет только у участников и приглашенных для того, чтобы избежать большого скопления людей во время пандемии.

После церемонии в футбольном учебном центре J-Village около 10 тыс. бегунов пронесут пламя через 47 префектур Японии до открытия Олимпиады 23 июля.

Учебный центр служил своеобразной базой во время ядерного кризиса, вызванного масштабным землетрясением и цунами 11 марта 2011 года. Именно поэтому он был избран точкой отсчета эстафеты, чтобы продемонстрировать восстановление северо-восточного региона от стихии.

Тех, кто будет наблюдать за 121-дневной эстафетой передачи олимпийского огня на маршруте, просят воздержаться от поездок в другие префектуры и придерживаться социальной дистанции.

Олимпийские игры-2021 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября.

Предварительно японское правительство решило не допускать на Олимпийские и Паралимпийские игры зрителей из других стран из соображений безопасности в связи с ситуацией с Covid-19 в мире.

Официальное решение об иностранных посетителях власти Японии и оргкомитет летних игр примут во время дистанционной встречи с Международным олимпийским комитетом на следующей неделе.

Перенос Олимпийских игр-2020 в Токио

В прошлом году из-за пандемии коронавируса перенесли Олимпийские игры-2020 в Токио на 2021 год. Такое предложение озвучил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Игры должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Источник: KyodoNews