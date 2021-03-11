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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Более 7 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 10 марта

По состоянию на 10 марта коронавирус в мире обнаружили у 117 332 262 жителей планеты.

карантин

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 433 992 людей.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 605 356 смертельных случаев, за сутки 7 413 людей не смог побороть вирус.

Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Где больше всего заболели за день

  • США — 124 208;
  • Бразилия — 32 321;
  • Франция — 22 626;
  • Италия — 19 725;
  • Индия — 17 921.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 28 825 174;
  • Индия — 11 262 707;
  • Бразилия — 11 051 665;
  • Российская Федерация — 4 351 553;
  • Великобритания — 4 229 002.

Страны с наибольшим количеством смертей

  • США — 522 469;
  • Бразилия — 266 398;
  • Мексика — 266 398;
  • Индия — 158 063;
  • Великобритания — 124 797.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 10 марта в Украине зафиксировали 1 416 438 случаев коронавируса. За сутки заболели 6 377 людей, в частности 263 медработника и 309 детей. Госпитализация понадобилась 1 904 пациентам.

По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. В стране зафиксировали 27 423 летальных случая, за последние сутки 219 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 5 687 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 204 916 человек.

Источник: World Health Organization

Фото: Depositphotos

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