По состоянию на 10 марта коронавирус в мире обнаружили у 117 332 262 жителей планеты.

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 433 992 людей.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 605 356 смертельных случаев, за сутки 7 413 людей не смог побороть вирус.

Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Где больше всего заболели за день

США — 124 208;

Бразилия — 32 321;

Франция — 22 626;

Италия — 19 725;

Индия — 17 921.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 28 825 174;

Индия — 11 262 707;

Бразилия — 11 051 665;

Российская Федерация — 4 351 553;

Великобритания — 4 229 002.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 522 469;

Бразилия — 266 398;

Мексика — 266 398;

Индия — 158 063;

Великобритания — 124 797.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 10 марта в Украине зафиксировали 1 416 438 случаев коронавируса. За сутки заболели 6 377 людей, в частности 263 медработника и 309 детей. Госпитализация понадобилась 1 904 пациентам.

По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. В стране зафиксировали 27 423 летальных случая, за последние сутки 219 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 5 687 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 204 916 человек.