США и ЕС объявили о совместной борьбе с изменениями климата

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и спецпредставитель президента США Джон Керри подтвердили намерение активно сотрудничать в борьбе с климатическими изменениями.

Об этом они сообщили в заявлении для прессы после встречи в Брюсселе.

— Мы будем работать бок о бок, чтобы добиться успеха, чтобы убедить других мировых игроков делать правильные вещи. Я абсолютно уверен, что США и Европа, работая вместе, могут сдвинуть горы и передать детям и внукам тот климат и тот мир, в котором можно жить, — отметил Тиммерманс.

Спецпредставитель президента США отметил, что Джо Байден очень четко включил борьбу с изменениями климата к важнейшим вопросам, которые намерено решать правительство.

По его словам, сейчас мир сталкивается с чрезвычайной кризисом, признаки которого растут каждый год. А США и ЕС совместно могут восстановить экономики, которые будут производить новую продукцию на основе новейших технологий.

Кроме того Джон Керри сообщил, что для США и Европы важно объединиться, ведь ни одна страна не может самостоятельно преодолеть климатический кризис. Для этого необходимы усилия не только государств и правительств, они должны охватить широкое гражданское общество и частный сектор.

Он убежден, что современное технологическое развитие позволяет выполнить эту работу, поэтому следующее десятилетие должно стать периодом действий в решении проблем климатических изменений.

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