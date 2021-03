США будет продолжать укреплять помощь для Украины — Госдеп

Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку США в секторах безопасности и экономики.

Об этом во время слушаний в Конгрессе заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что самым важным для США остается демократия и защита ее основ во всем мире.

Выступление Энтони Блинкена перед Комитетом палаты иностранных дел было посвящено главным приоритетам внешней политики США администрации Джо Байдена.

Live now! @SecBlinken testifies before the House Committee on Foreign Affairs on “The Biden Administration’s Priorities for U.S. Foreign Policy.” https://t.co/mv9j2EZ1Ku

— Department of State (@StateDept) March 10, 2021