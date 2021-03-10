В Польше коронавирус будут обнаруживать собаки

В Польше определять коронавирус у людей начнут с помощью животных. Выявлять инфекцию по запаху начнут специально обученные собаки кинологами Государственной налоговой службы.

Четыре служебные собаки станут первыми псами в Польше, которые помогут выявлять зараженных коронавирусной инфекцией.

Собак с кличками Негрита, Сони, Брюс и Хантер будут обучать восемь недель распознавать запах коронавируса, который получили от зараженных путем лабораторных исследований.

Сейчас в Польше нарастает третья волна эпидемии коронавируса. За последние сутки в стране выздоровели 9 270 человек, 282 летальные исходы и 9 954 новых случая заражения. Всего в Польше 1 811 036 человек заразились коронавирусом.

Коронавирус в Польше

В Польше уже более 4 млн человек сделали прививки против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 2,57 млн человек, а две дозы — около 1,435 млн человек. Однако, по словам, вице-министра, больше всего беспокоит тот факт, что в стране увеличивается количество новых случаев заражений коронавирусом и людей, которым нужна госпитализация.

Источник: Z-Radio