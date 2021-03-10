В Великобритании букмекерские конторы начали принимать ставки по имени будущего ребенка принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Накануне пара дала скандальное интервью про королевскую семью и пол ребенка, которое за несколько дней стало резонансным. Герцоги Сассекские раскрыли секрет, что у них родится девочка. На фоне скандала ажиотаж на прогнозы букмекеров вырос.

Как назовут ребенка принца Гарри и Меган Маркл — прогнозы

Большинство британцев уверены, что девочку назовут в честь матери принца Гарри — принцессы Дианы, погибшей в 1997 году в Париже. Пользователи заберут выигрыш в коэффициенте 3/1. То есть поставив 100$, можно выиграть 200$ чистыми.

На втором месте по ставкам — имя Елизавета (англ. Elizabeth), так зовут бабушку принца Гарри, герцога Сассекского. Коэффициент на эту ставку — 10/1.

Далее прогнозы букмекеров расположились так: Грейс (14/1), Алиса (20/1) и Кэтрин (20/1).

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Интервью Гарри и Меган

Накануне принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью. Герцогиня рассказала о расизме в королевской семье. Она хотела покончить жизнь самоубийством, когда родственники обсуждали цвет кожи будущего ребенка.

Букингемский дворец уже подготовил ответ на откровения Гарри и Меган.

Источник: Сasino.org