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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Убытки на миллионы евро: в Германии мошенники обманули программы помощи бизнесу

Власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи пострадавшему от пандемии бизнесу.

парламент німеччини

Об этом сообщило министерство экономики Германии, объяснив эту вынужденную меру обнаружением большого числа мошенничеств при выплатах.

Убытки от действий мошенников оценили в миллионы евро.

— В некоторых случаях создается подозрение, что государственные деньги на оказание помощи были неправомерным образом перенаправлены, — говорится в сообщении министерства.

Мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства и затем оформляли помощь для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получили выплаты, поскольку те направлялись на счета мошенников.

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Между тем Федеральное объединение среднего бизнеса критикует действия властей, поставившие в сложное положение бизнесменов из-за прекращения выплат.

Фейковые международные биржи

На Днепропетровщине мошенники под видом финансирования торгов на биржах обманули 100 человек на сумму более 1 млн грн.

Правоохранители установили, что двое жителей Днепра в возрасте 33-х и 37-ми лет через веб-сайт предлагали заработать, приняв участие в финансовых операциях на международных биржах.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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