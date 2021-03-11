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Факты / Мир
Марія Степанюк |

2020 год стал самым смертоносным в истории США

В 2020 году смертность в США выросла на 15% из-за пандемии коронавируса, что сделало этот год самым смертоносным в истории страны. Это стало рекордом с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек.

кладовище у США

Согласно подсчетам Центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC), в США в 2020 году умерло более 3 млн человек. Коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

После публикации этого отчета CDC впервые публично признал, что уровень смертности в стране резко вырос в прошлом году и Covid-19 сыграл определенную роль в этом росте.

— Согласно данным CDC, рост в 2020 году является крупнейшим с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек. Для сравнения: в 2019 году уровень смертности снизился на 1,2% относительно показателей 2018 года, — говорится в публикации.

23 февраля общее количество жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. человек. Из-за этого президент страны Джо Байден распорядился на пять дней приспустить флаги по всей стране в знак траура.

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Источник: Politico

Фото: Depositphotos

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