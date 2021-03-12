PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Американцы получат по $1,4 тыс. помощи из-за пандемии Covid-19

Большинство жителей США получат денежную помощь из-за пандемии коронавируса. Сумма выплат на одного человека составит $1,4 тыс. Соответствующий пакет документов 11 марта подписал президент США Джо Байден.

Американцы получат по $1,4 тыс. помощи из-за пандемии Covid-19

Антикризисный пакет Байдена предусматривает выделение $1,9 трлн на преодоление кризиса, ставшего следствием пандемии. Средства будут направлены на изготовление и распространение вакцины, покупку тестов на Covid-19, подготовку учебных заведений к открытию.

Материальную помощь получат безработные, предприниматели, а также многодетные семьи. Например, семьи, в которых двое детей, а годовой доход составляет блиько $ 100 тыс., Смогут получить около $ 5,6 тыс.

По $1,4 тыс. государство выделит гражданам, которые платят налоги. Выплаты планируется начать уже в марте.

Читайте
Байден поручил изготовить и приобрести дополнительные 100 млн доз Johnson&Johnson

В конце февраля антикризисный пакет Джо Байдена поддержал Сенат США. Кроме выделения материальной помощи, он также предусматривает создание новых рабочих мест.

Проект поддержали почти все представители демократической партии, республиканцы были против через большие суммы средств. По их мнению, они пойдут не на поддержку экономики.

Источник: White House

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка