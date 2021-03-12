Большинство жителей США получат денежную помощь из-за пандемии коронавируса. Сумма выплат на одного человека составит $1,4 тыс. Соответствующий пакет документов 11 марта подписал президент США Джо Байден.

Антикризисный пакет Байдена предусматривает выделение $1,9 трлн на преодоление кризиса, ставшего следствием пандемии. Средства будут направлены на изготовление и распространение вакцины, покупку тестов на Covid-19, подготовку учебных заведений к открытию.

Материальную помощь получат безработные, предприниматели, а также многодетные семьи. Например, семьи, в которых двое детей, а годовой доход составляет блиько $ 100 тыс., Смогут получить около $ 5,6 тыс.

По $1,4 тыс. государство выделит гражданам, которые платят налоги. Выплаты планируется начать уже в марте.

В конце февраля антикризисный пакет Джо Байдена поддержал Сенат США. Кроме выделения материальной помощи, он также предусматривает создание новых рабочих мест.

Проект поддержали почти все представители демократической партии, республиканцы были против через большие суммы средств. По их мнению, они пойдут не на поддержку экономики.