Президент США Джо Байден поручил изготовить и приобрести дополнительные 100 млн доз вакцины Johnson&Johnson.

– Я делаю это, потому что многое может случиться, и мы должны быть готовы. И, конечно, нам нужно объединить чудо науки и мастерство производства с массовой логистической задачей вакцинации более 300 млн американцев, – сказал Джо Байден.

По его словам, США сейчас готовы обеспечить достаточным количеством вакцин каждого взрослого американца к концу мая – раньше предполагаемого срока.

Джо Байден отмечает: семь недель назад в стране прививки получили только 8% пожилых людей. Сегодня 60% лиц старше 65 лет получили по крайней мере первую дозу вакцины.

Сейчас в стране делают сотни тысяч прививок в день более чем 500 местах вакцинации.

Для людей, которые не находятся рядом с аптекой или центром массовых вакцинаций, открывают мобильные клиники. Поставляют вакцины и в общественные медицинские центры.

6 марта в США сделали рекордных 2,9 млн прививок в сутки.

– За цифрами стоят человеческие истории – это отец, который больше не боится за свою дочь, когда та пойдет работать в больницу, это дети, которые теперь могут обнимать своих бабушек и дедушек. Вакцины приносят надежду и исцеление разными способами, – убежден президент США.

Отмена масок для вакцинированных в США

8 марта отменили маски для вакцинированных в США. Люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer/BionTech или Moderna, или одну инъекцию препарата Johnson&Johnson, могут общаться без средств защиты и не соблюдать социальную дистанцию.

Однако такое правило отменили только для помещений – на улицах американцы все еще должны надевать маски.