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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Франция не поддержала предложение Израиля по двусторонним паспортам вакцинации

Во Франции не поддержали предложение Израиля относительно заключения двустороннего соглашения о признании паспортов вакцинации против коронавируса для упрощения путешествий граждан.

Франция не поддержала предложение Израиля по двусторонним паспортам вакцинации

Французские власти отметила, что страна пока не намерена решать этот вопрос на двустороннем уровне. Если санитарные паспорта будут введены, то это будет происходить на европейском уровне, согласно мандату Еврокомиссии.

Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху публично предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону договориться между двумя странами о взаимном признании паспортов вакцинации, чтобы упростить путешествия своих граждан.

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Такие договоренности Израиль уже заключил с Грецией и Кипром.

Во Франции сообщили, что президент Макрон считает введение паспортов вакцинации против коронавируса преждевременным.

В Евросоюзе, на сегодня, продолжаются дискуссии о введении единого паспорта или сертификата вакцинации. Первой этот вопрос на уровне глав государств и правительств стран-членов начала обсуждать Греция.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия намерена в течение марта представить предложения по созданию цифровых зеленых паспортов, которые будут содержать информацию о вакцинации, результаты тестирования или приобретенного иммунитета против коронавируса.

Такое же предложение о взаимном признании паспортов вакцинации Израиль предложил Украине. Но возникли определенные проблемы.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, Израиль пока не готов признавать вакцинацию препаратом AstraZeneca Covishield, который применяют в стране.

Источник: BFM TV

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