В Италии, Исландии и Норвегии приостановили вакцинацию людей против коронавируса вакциной от AstraZeneca из-за информации о серьезных осложнениях и летальных случаях после иммунизации в Дании.

В Дании сообщили, что после прививки у людей образовались тромбы, фиксировались смерти.

Из-за этого Италия ввела полный запрет на использование на территории страны доз вакцины из партии ABV2856.

Представители власти Исландии также временно приостановили вакцинацию веществом этой компании.

Такое решение приняли и в Норвегии.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения веществом от компании AstraZeneca.

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Вакцинация против коронавируса

В ЕС одобрили вакцину от компании AstraZeneca.

Вещество также применяют в Украине.

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Источник: La Repubblica, Euronews