В Италии, Исландии и Норвегии приостановили вакцинацию людей против коронавируса вакциной от AstraZeneca из-за информации о серьезных осложнениях и летальных случаях после иммунизации в Дании.
В Дании сообщили, что после прививки у людей образовались тромбы, фиксировались смерти.
Из-за этого Италия ввела полный запрет на использование на территории страны доз вакцины из партии ABV2856.
Представители власти Исландии также временно приостановили вакцинацию веществом этой компании.
Такое решение приняли и в Норвегии.
При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения веществом от компании AstraZeneca.
Вакцинация против коронавируса
В ЕС одобрили вакцину от компании AstraZeneca.
Вещество также применяют в Украине.
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Источник: La Repubblica, Euronews