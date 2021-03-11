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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Италия, Исландия и Норвегия приостановили Covid-вакцинацию веществом от AstraZeneca

В Италии, Исландии и Норвегии приостановили вакцинацию людей против коронавируса вакциной от AstraZeneca из-за информации о серьезных осложнениях и летальных случаях после иммунизации в Дании.

вакцинація від коронавірусу

В Дании сообщили, что после прививки у людей образовались тромбы, фиксировались смерти.

Из-за этого Италия ввела полный запрет на использование на территории страны доз вакцины из партии ABV2856.

Представители власти Исландии также временно приостановили вакцинацию веществом этой компании.

Такое решение приняли и в Норвегии.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения веществом от компании AstraZeneca.

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Дания приостанавливает использование вакцины AstraZeneca

Вакцинация против коронавируса

В ЕС одобрили вакцину от компании AstraZeneca.

Вещество также применяют в Украине.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: La Repubblica, Euronews

Фото: Pixabay

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