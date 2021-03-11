Человечество стало сильнее: Зеленский о годе пандемии коронавируса

За год пандемии коронавируса человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что вакцинация и соблюдение правил карантина помогут вернуться к привычной жизни.

— Год назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. Тедрос Адан Гебреисус, уверен, вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни, — написал глава государства.

11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии Covid-19.

В тот же день гендиректор ВОЗ заявил, что коронавирус можно охарактеризовать как пандемию. Также он отметил, что мир еще никогда раньше не сталкивался с пандемией, которую вызвал коронавирус и которую можно контролировать.

Сейчас в мире более 117 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли от болезни около 2 млн человек. Выздоровели более 92 млн человек.

В топ-3 страны, где больше всего больных попали — США (более 29 млн случаев), Индия и Бразилия (до 12 млн).

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 11 марта коронавирус в Украине зафиксировано в 1 425 522 человек. За сутки обнаружили еще 9084 новых случая Covid-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

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Источник: Владимир Зеленский