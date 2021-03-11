PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Более 117 млн случаев, две трети выздоровели: коронавирус в мире 11 марта

По состоянию на вечер 11 марта коронавирус в мире обнаружили уже в 117 799 584 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось почти на полмиллиона.

лікарня коронавірус

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже 2,6 млн пациентов.

Побороли коронавирус уже более 94 млн человек в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 28 879 927;
  • Индия — 11 285 561;
  • Бразилия — 11 122 429;
  • Россия — 4 360 823;
  • Великобритания — 4 234 928.

Первую десятку стран с наибольшим количеством случаев коронавируса замыкают Франция, Испания, Италия, Турция и Германия.

Читайте
Италия, Исландия и Норвегия приостановили Covid-вакцинацию веществом от AstraZeneca

В первой пятерке стран, где от коронавирусных осложнений умерло больше пациентов — США, Бразилия, Мексика, Индия и Великобритания.

Коронавирус в Украине 11 марта

По состоянию на утро четверга, 11 марта, коронавирус в Украине был выявлен еще в 9084 человек. За сутки было проведено 106,4 тыс. тестов.

Суточный прирост в Украине 11 марта превысил показатели Великобритании (5 926) и Испании (2 910 случаев).

За все время пандемии заразились уже 1 425 522 украинца.

Источник: ВОЗ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка