С 15 марта Турция вводит обязательные электронные анкеты для всех въезжающих в страну.

Минздрав Турции отменяет бумажную анкету для туристов, которую заполняли на борту самолета, – с 15 марта за 72 часа до прилета пассажиры должны будут заполнять электронную анкету по ссылке https://register.health.gov.tr/#.

По данным авиакомпании Royal Flight, бумажные анкеты остаются только для пассажиров, следующих транзитом.

После заполнения анкету необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства, а затем предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Без анкеты на борт самолета не пустят.

Введение новых правил для туристов связано с защитой их здоровья во время пребывания в Турции.

На основе заполненной анкеты будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с вами свяжутся, если у вас или у людей, с которыми вы общаетесь во время путешествия, обнаружатся контакты с больными коронавирусом.

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Турция планирует начать туристический сезон в апреле 2021 года.

Сначала страна планирует открыть внутренний туризм, а после начнет принимать посетителей с других стран.

Источник: Royal Flight