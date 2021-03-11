Королева Великобритании Елизавета II намерена в ближайшее время позвонить в своему внуку принцу Гарри и его жене, герцогине Сассекской Меган, чтобы помириться после неоднозначного интервью супругов.

После выхода интервью Букингемский дворец выступил с заявлением, в котором отметил, что высказывания Гарри и Меган, особенно в отношении проявлений расизма в королевской семье, будут тщательно изучены. Гарри, Меган и их сын Арчи “всегда будут любимыми членами семьи”, отметили во дворце.

По информации британского издания Daily Mail, королева считает, что пришло время для более индивидуального подхода.

Ее Величество предостерегла придворных от обсуждения интервью герцогов, тем более с прессой, пригрозив серьезными последствиями.

Также неназванный источник сообщил изданию, что во дворце “буквально потрясены случившимся”, и некоторым “очень хотелось бы публично опровергнуть” сказанное парой.

— В этой ситуации монарх заняла очень взвешенную и мудрую позицию. Она подает пример, — сказал источник.

Интервью принца Гарри и Меган

Принц Гарри и его жена Меган дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

В нем Меган вспомнила о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка.

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Герцогиня Сассекском также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, а себя Меган назвала жертвой клеветнической кампании.

По неофициальной информации, Меган и Гарри получили за интервью Опре от $7 до $9 млн.