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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

ЕС договорился о доставке дополнительных 4 млн доз вакцины Pfizer

Европейский Союз договорился с производителем вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech о поставках еще 4 млн доз.

вакцина Pfizer

По данным ЕС, вакцины поступят в течение двух недель и будут распределены между теми странами, где коронавирусная инфекция распространяется очень быстро.

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляен отметила, что эти меры необходимы для борьбы с агрессивными вариантами вируса, и благодаря использованию вакцин там, где они больше всего нужны, в частности в приграничных регионах, эти дозы помогут обеспечить или восстановить свободное движение товаров и людей.

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Также в Европейском Союзе планируют с апреля 2021 года получать около 100 млн доз вакцин от коронавируса различных производителей ежемесячно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что это станет возможным благодаря принятию новых вакцин в ЕС.

Источник: ЕС

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