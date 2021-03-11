Мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской обвинили в организации массовых беспорядков с участием “десятков людей”.

Следственный комитет Беларуси предъявил окончательное обвинение оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому, который с весны прошлого года находится под стражей.

Его обвиняют в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной розни), ч. 2 ст. 191 (препятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

— Учитывая то, что ущерб от действий Тихановского и его сторонников составил более 3,5 млн рублей (около $1,3 млн, — Ред.), на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, — говорится в сообщении СК.

По мнению ведомства, Тихановский с помощью своего YouTube-канала Страна для жизни и Telegram-канала “призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов” и провоцировал вражду “по признакам социального статуса”.

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Обвинение в препятствовании работе ЦИК Тихановскому выдвинули из-за угроз в адрес председателя комиссии, Лидии Ермошиной. Также по версии белорусских следователей, Тихановский был причастен к “манипулированию общественным сознанием с помощью деструктивных Telegram-каналов”.

Сергея Тихановского задержали в конце мая в Гродно. Против него и еще нескольких лиц возбудили уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. После задержания ему предъявили обвинение и по другим статьям.

Источник: СК Беларуси