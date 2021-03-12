Соединенные Штаты Америки назвали план Китая относительно Гонконга о реформировании избирательной системы прямой атакой на автономию.

Соответствующее заявление Вашингтон сделал вслед за ЕС, который предупредил КНР, что может прибегнуть к дополнительным шагам по этому вопросу.

Всекитайское собрание народных представителей, парламент Китая, накануне принял изменения на фоне репрессий против активистов в Гонконге.

Предлагаемый новый закон еще разрабатывается и не обнародован, но основная его суть заключается в том, чтобы тщательно проверять всех кандидатов в парламент Гонконга. Так Китай сможет изменит размер, состав и способ формирования избирательного комитета, который выбирает главу исполнительной власти и дает ему полномочия выбирать многих законодателей города.

Госдепартамент США назвал реформу прямым нападением на автономию Гонконга, его свободы и демократические процессы, которые ограничивают участие в политической жизни путем сокращения демократического представительства и подавления политических дебатов.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит возможность принятия дополнительных шагов и будет внимательно следить за ситуацией в Гонконге в рамках отношений между Европейским союзом и Китаем.

Гонконг потерял статус автономии

С мая 2020 года Гонконг больше не имеет статуса автономии в составе Китая из-за запланированного Пекином принятия законопроекта о национальной безопасности.

По словам госсекретаря Майка Помпео, несмотря на надежды США, что свободный и процветающий Гонконг может служить моделью Китая, теперь понятно, что Пекин моделирует его под себя.