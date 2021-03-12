Байден пообещал американцам празднование дня независимости от коронавируса

Президент США Джо Байден пообещал американцам, что 4 июля в стране будут праздновать не только День независимости Соединенных Штатов Америки, но и день независимости от коронавируса.

Об этом он заявил на выступлении, которое было приурочено к годовщине введения в стране санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии.

По словам главы государства, необходимо внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, делать вакцинацию и продолжать носить маски. В таком случае существует большая вероятность, что к началу июля 2021 года небольшие группы граждан смогут собираться вместе.

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— Провести 4 июля с любимыми — это цель, но многое может измениться, — добавил Байден.

Президент США также отметил, что все население в возрасте от 18 лет до 1 мая должно иметь возможность пройти вакцинацию от коронавируса.

Сейчас США находится на первом месте по количеству больных коронавирусной инфекцией и по количеству смертей.