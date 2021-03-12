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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Из-за скандала с Covid-вакциной из РФ глава Минздрава Словакии ушел в отставку

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за конфликта в связи с приобретением российской вакцины против коронавируса Спутник V.

Вакцинація

Закупка вещества угрожала свержением коалиционного правительства.

— Две партии, входящие в коалицию, сделали мою отставку условием, при которой они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить, — отметил Марек Крайчи.

По словам министра, он не держится за должность.

Коалиционный кризис в Словакии из-за вакцины

В Словакии возник коалиционный кризис из-за соглашения о приобретении российской вакцины против коронавируса Спутник V.

Его утвердили, несмотря на несогласие между партнерами по коалиции. Первые 200 тыс. доз вещества страна получила 1 марта.

Из-за этого в правительстве продолжались споры. Подробнее о коалиционном кризисе в Словакии читайте на Фактах ICTV.

Источник: Aktuality

Фото: Depositphotos

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