Локдаун в Польше, сложная Сovid-ситуация в Ивано-Франковской области и подтверждение высокой эффективности вакцины Novavax. Главные новости о коронавирусе за 12 марта читайте в материале Фактов ICTV.

В Минздраве сообщили, что все желающие украинцы смогут вакцинироваться от коронавируса до конца 2021 года. Но важно, чтобы не было никаких срывов поставок препарата, они могут помешать процессу.

Также Минздрав обновил список публичных лиц, которые могут принять участие в вакцинации от коронавируса вне очереди. Если в наличии будут оставаться неиспользованные дозы вакцин, то получить прививку вне очереди смогут народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе и религиозные деятели.

В то же время главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не будет вводить международные паспорта вакцинации. Он объяснил, что сейчас в мире лишь небольшая часть людей вакцинировалась, поэтому создавать привилегии для такой категории нет смысла.

Кроме того, он добавил, что сертификат вакцинации может выдать врач, который сделал прививку пациенту. А препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Сейчас в девяти областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом. Поэтому в красной зоне карантина находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В оранжевую зону попали 10 регионов. Остальные — в желтой зоне.

В Ивано-Франковской области крайне тяжелая ситуация с коронавирусом. Так, в регионе переполнены больницы более чем на 80%.

Кроме того, в Тернополе из-за резкого роста новых случаев коронавируса усилят контроль за соблюдением адаптивного карантина. Мэр города Сергей Надал заявил, что могут прибегнуть к радикальным мерам в городе. В частности, в ресторанах-нарушителях карантина могут отключать воду, тепло и электроэнергию.

Между тем ученые обнаружили, что британский штамм коронавируса — смертоносней. Вероятность смерти у пациентов, заболевших им, выше.

В то же время в США подтвердили эффективность в борьбе с коронавирусом вакцины Novavax. Ученые выяснили, что она на 96% эффективна против первоначального варианта коронавируса. Также этот препарат демонстрирует высокий уровень результативности в борьбе с британским штаммом вируса — 86%.

А вот в штате Канзас медики сообщили об уничтожении полтысячи доз вакцин компании Johnson & Johnson. Обычно этот препарат доставляется в замороженном состоянии, однако в данном случае его доставили уже размороженным.

Президент Штатов Джо Байден пообещал американцам, что 4 июля в стране будут праздновать не только День независимости США, но и день независимости от коронавируса.

В то же время Польша вводит локдаун с 15 до 28 марта в Варшаве и в Любуском и Мазовецком воеводствах из-за стремительного распространения коронавируса.

А вот министр здравоохранения Словакии Марек Крайчий ушел в отставку из-за конфликта по приобретению российской вакцины против коронавируса Спутник V. Ведь закупка вещества грозила свержением коалиционного правительства.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 марта коронавирусом в Украине заболели 1 438 468 человек. За последние сутки в стране обнаружили 12 946 новых случаев Covid-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой областях (940), городе Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

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