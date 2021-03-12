В Вашингтоне опровергли информацию о том, что США запрещают американским производителям вакцины экспортировать вещества против коронавируса, ее ранее распространили СМИ.
Речь идет о приостановке поставок вещества от AstraZeneca американского производства.
— Никаких экспортных запретов нет, все производители вакцины в США свободно могут экспортировать продукцию при условии выполнения контрактов с властями, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, компании свободно могут работать с другими странами.
Вакцина от AstraZeneca
Четыре страны ЕС приостановили вакцинацию против коронавируса веществом от AstraZeneca из-за обнаружения серьезных осложнений после прививок в Дании.
Кроме нее, иммунизацию поставили на паузу в Норвегии, Италии и Исландии.
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Источник: Белый дом