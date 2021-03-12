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Факты / Мир
Людмила Грубник |

США не запрещали производителям экспортировать Covid-вакцины — Белый дом

В Вашингтоне опровергли информацию о том, что США запрещают американским производителям вакцины экспортировать вещества против коронавируса, ее ранее распространили СМИ.

вакцина коронавирус

Речь идет о приостановке поставок вещества от AstraZeneca американского производства.

— Никаких экспортных запретов нет, все производители вакцины в США свободно могут экспортировать продукцию при условии выполнения контрактов с властями, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, компании свободно могут работать с другими странами.

Вакцина от AstraZeneca

Четыре страны ЕС приостановили вакцинацию против коронавируса веществом от AstraZeneca из-за обнаружения серьезных осложнений после прививок в Дании.

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Италия, Исландия и Норвегия приостановили Covid-вакцинацию веществом от AstraZeneca

Кроме нее, иммунизацию поставили на паузу в Норвегии, Италии и Исландии.

Подробнее о вакцинах против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Белый дом

Фото: Depositphotos

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