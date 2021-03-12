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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В США по ошибке уничтожили сотни свежих доз вакцин против Covid-19

В американском штате Канзас медики сообщили об уничтожении полтысячи доз вакцин против коронавируса компании Johnson & Johnson.

В США по ошибке уничтожили сотни свежих доз вакцин против Covid-19

Утром местный госпиталь Лоуренс Мемориал получил 570 доз вакцины.

Обычно препарат доставляется в замороженном состоянии, поэтому после получения его надо поместить в морозильную камеру, пока вакцины не будут готовы к распределению.

Медики госпиталя заявили, что получили препарат “в уже размороженном состоянии”.

— Когда мы обнаружили, что вакцины были доставлены в больницу в охлажденном состоянии, то немедленно обратились к Johnson & Johnson по рекомендации. Компания посоветовала, что эти дозы придется выбросить, — говорится в сообщении.

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Сейчас американские эксперты работают над совершенствованием процессов предотвращения уничтожения вакцин.

Медики госпиталя тем временем решают проблему графику вакцинации граждан, которые рассчитывали на испортившийся препарат.

Ученые США о вакцины Pfizer и Moderna

В начале марта ученые США сделали заявление о вакцинах компаний Pfizer и Moderna.

Эти препараты смогут защитить иммунитет человека от коронавируса только при условии получения двух доз вакцины.

В то же время недавно утвержденная вакцина Johnson & Johnson для действенности потребует лишь одну дозу.

Источник: Fox News

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