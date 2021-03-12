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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Вакцина от Novavax подтвердила свою эффективность, Украина должна получить вещество

Вакцина от коронавируса Novavax подтвердила свою эффективность в борьбе с Covid-19.

Коронавірус, вакцинація

По результатам исследования британских ученых, она на 96% эффективна против исходного варианта коронавируса. Также она демонстрирует высокую результативность в борьбе с британским штаммом вируса — 86%.

Третья фаза испытания вещества проходила в Великобритании, в них принимали участие более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них — были старше 65 лет.

При тяжелом течении болезни вакцина от Novavax также продемонстрировала свою эффективность.

Доставка Novavax в Украину

Во время своего визита в Индию в феврале 2021 года глава Минздрава Максим Степанов договорился о поставках вакцины от Novavax.

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Страна должна получить 15 млн доз вещества.

Подробнее о вакцинах против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Time

Фото: Depositphotos

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