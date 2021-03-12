Вакцинация от коронавируса в мире длится уже несколько месяцев. Одними из первых в середине декабря 2020 года прививки начали делать в США. В Европейском Союзе массовая вакцинация также началась в конце последнего месяца прошлого года.

Какими вакцинами делают прививки от коронавируса в Европе и США, что о них известно и какие страны уже одобрили препараты для экстренного использования — читайте на Фактах ICTV.

Вакцина производства Pfizer/BioNTech

Это совместный продукт, производством которого занимается немецкая компания BioNTech и американская Pfizer. Она является одной из самых популярных для использования. Поскольку исследования показали, что ее ефективинсть после первой дозы составляет 95%.

Сейчас это самый высокий показатель среди всех других вакцин, которые используются против Covid-19.

В начале 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное использование вакцины Pfizer/BioNTech. Препарат стал первым в мире, который с момента вспышки пандемии получил такое разрешение на применение. В феврале вакцину зарегистрировали и в Украине.

Где производят: вакцину Pfizer/BioNTech производят в Германии и Бельгии.

Какие страны используют: США, страны Европейского Союза, Великобритания, Канада.

Вакцина производства AstraZeneca

Ее разработали совместно шведско-британская компания AstraZeneca и исследователи Оксфордского университета. Официальное название препарата AZD1222.

В Индии на заводе Serum Institute по лицензии, предоставленной AstraZeneca, производится еще один препарат от Covid-19 — Covishield. Но вакцины от коронавируса Covishield и Oxford-AstraZeneca — полностью идентичны.

Согласно последним исследованиям, после первой дозы эффективность вакцины AstraZeneca составляет 76%, а после второй, сделанной не менее, чем за три месяца — 82%.

В феврале этого года Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса от AstraZeneca, поэтому ее могут использовать во всем мире. Также вакцина одобрена для использования в Украине.

Где производят: помимо Индии, производством занимаются в Южной Корее.

Какие страны используют: Великобритания, страны ЕС, Украина, Канада, Индия, Бразилия.

В последнее время в Дании, Норвегии, Таиланде и Болгарии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca якобы из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки. Но в ВОЗ уже заявили, что нет причин прекращать использование препарата и отметили, что мир должен продолжать его использовать.

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, поэтому нет оснований прекращать делать прививки. С аналогичным заявлением выступило Министерство здравоохранения Канады.

Вакцина производства Moderna

Разработчиком является американская одноименная компания Moderna. Согласно данным исследований, эффективность вакцины после введения первой дозы составляет 92%.

В декабре прошлого года препарат разрешили для экстренного использования в США, а в январе 2021 года — одобрили и в ЕС.

Где производят: разработчики сообщали, что будут производить большую часть вакцины в Кембридже и Массачусетсе (США).

Какие страны используют: США, ЕС, Великобритания, Канада.

Вакцина производства Johnson & Johnson

Разработчиком является американская компания Johnson & Johnson. В январе этого года производитель сообщил, что по результатам исследований эффективность препарата составляет 66%. Однако с вероятностью 85% он защищает от тяжелой формы заболевания.

Вакцину Johnson & Johnson разрешили использовать в экстренных случаях в США. Также на днях Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование препарата. В частности, ЕС уже заказал 400 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Где производят: в 2021 году концерн Johnson & Johnson планирует выпустить 1 млрд доз вакцины. Производить ее будут в США, Европе, Индии и Южной Африке.

Вакцина Спутник V

Разработчиком является российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Относительно эффективности препарата было много споров.

В феврале научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины. Испытание, проведенное на 20 тыс. добровольцев, показало, что ее эффективность якобы составляет почти 92%.

Но в сентябре прошлого года в том же Lancet после обнародования результатов второй фазы исследований международная группа ученых обратилась к журналу с просьбой предоставить им подробную информацию о клинических испытаниях.

Однако они так и не получили ответа. Поэтому пока информация о такой эффективности тоже вызывает сомнения.

Где производят: Россия

Какие страны используют: Российская Федерация, Венгрия, Беларусь, Сербия, Молдова, Словакия.

Между тем еще одна американская вакцина от коронавируса Novavax подтвердила свою эффективность в борьбе с Covid-19.

Согласно результатам исследования британских ученых, она на 96% эффективна против первоначального варианта коронавируса. Также вакцина демонстрирует высокий уровень результативности в борьбе с британским штаммом вируса — 86%.

Третья фаза испытания вещества проходила в Великобритании. В нем приняли участие более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них — были старше 65 лет.