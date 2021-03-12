YouTube обозначил российский фильм о Крыме, как неприемлемый и оскорбительный

YouTube обозначил российский фильм Крым. Путь на родину, как неприемлемый и оскорбительный для определенных аудиторий.

Соответствующее предупреждение появляется при попытке воспроизвести видео, в дальнейшем выбор — просматривать фильм или нет — зависит от зрителя.

В видео также есть пометка о том, что оно полностью или частично финансируется правительством РФ.

Пропагандистский фильм был снят в 2015 году, в честь годовщины захвата полуострова.

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В нем Россия фактически признает свое военное вторжение, именно потому экс-премьер-министр Арсений Яценюк поручил Минюсту приобщить трейлер ленты к иску Украины против России.

По мнению Яценюка, детали операции захвата Крыма Россией, описанные в фильме, должны были помочь Гаагскому трибуналу в расследовании.