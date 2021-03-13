Коронавирус в мире не отступает. По состоянию на 12 марта ВОЗ зафиксировала 118 058 503 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 467 576 человек.
За весь период пандемии от осложнений Сovid-19 умерли 2 621 046 пациентов. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 9 592.
Коронавирус в мире — где больше больных
- США — 28 940 137;
- Индия — 11 308 846;
- Бразилия — 11 202 305;
- Российская Федерация — 4 360 823;
- Великобритания — 4 234 928.
Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.
Статистика ВОЗ по количеству смертей
- США — 525 495;
- Бразилия — 270 656;
- Мексика — 192 488;
- Индия — 158 306;
- Великобритания — 124 987.
Из-за большого количеством больных коронавирусом Польша ввела строгий карантин. Ограничения будут действовать в Варшаве, Любуском и Мазовецком воеводствах.
В США случайно уничтожили полтысячи доз вакцины от Covid-19. Речь идет о препарате фармкомпании Johnson & Johnson, который доставили в медучреждение уже в ненадлежащем состоянии.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 12 марта Минздрав Украины подтвердил 1 438 468 случаев коронавируса. За сутки заболели 12 946 человек, при этом 230 человек умерли от осложнений Covid-19.
За весь период пандемии зарегистрировано 27 915 летальных случаев. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте в материале Фактов ICTV.