Коронавирус в мире не отступает. По состоянию на 12 марта ВОЗ зафиксировала 118 058 503 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 467 576 человек.

За весь период пандемии от осложнений Сovid-19 умерли 2 621 046 пациентов. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 9 592.

Коронавирус в мире — где больше больных

США — 28 940 137;

Индия — 11 308 846;

Бразилия — 11 202 305;

Российская Федерация — 4 360 823;

Великобритания — 4 234 928.

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Статистика ВОЗ по количеству смертей

США — 525 495;

Бразилия — 270 656;

Мексика — 192 488;

Индия — 158 306;

Великобритания — 124 987.

Из-за большого количеством больных коронавирусом Польша ввела строгий карантин. Ограничения будут действовать в Варшаве, Любуском и Мазовецком воеводствах.

В США случайно уничтожили полтысячи доз вакцины от Covid-19. Речь идет о препарате фармкомпании Johnson & Johnson, который доставили в медучреждение уже в ненадлежащем состоянии.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 марта Минздрав Украины подтвердил 1 438 468 случаев коронавируса. За сутки заболели 12 946 человек, при этом 230 человек умерли от осложнений Covid-19.

За весь период пандемии зарегистрировано 27 915 летальных случаев. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте в материале Фактов ICTV.