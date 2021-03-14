Самопровозглашенный президент Беларуси впервые прокомментировал фильм-расследование Лукашенко. Золотое дно о его многомиллионном состоянии, элитных резиденциях, авиапарке и коррупции в государственных масштабах.

Почти через неделю после премьеры расследования Александр Лукашенко заявил, что считает Золотое дно абсолютной ложью и оппозиционной клеветой.

— Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос в большой бедности. И знаю цену каждому рублю, — заявил Лукашенко.

Также политик отметил, что у него не нашлось времени посмотреть фильм полностью. Краткий аналитический обзор он получил от своих советников.

— Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет, — заключил самопровозглашенный президент.

Лукашенко. Золотое дно

В фильме-расследовании Лукашенко. Золотое дно оппозиционные журналисты осветили ранее неизвестные факты о самопровозглашенном президенте Беларуси.

Так, политик обладает несколькими резиденциями, самой масштабной из которых Дворец Независимости в Минске, площадью около 50 тыс. м кв.

Также авторы расследования утверждают, что Лукашенко потратил на собственные нужды почти $4 млрд, выделенных Европейским Союзом.

По состоянию на вечер 13 марта фильм Лукашенко. Золотое дно находится на 15-м месте в трендах украинского Youtube.

Расследование собрало уже почти 5 млн просмотров.