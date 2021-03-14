PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Лукашенко впервые отреагировал на фильм Золотое дно и обвинения в коррупции

Самопровозглашенный президент Беларуси впервые прокомментировал фильм-расследование Лукашенко. Золотое дно о его многомиллионном состоянии, элитных резиденциях, авиапарке и коррупции в государственных масштабах.

вибори в білорусі

Почти через неделю после премьеры расследования Александр Лукашенко заявил, что считает Золотое дно абсолютной ложью и оппозиционной клеветой.

— Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос в большой бедности. И знаю цену каждому рублю, — заявил Лукашенко.

Также политик отметил, что у него не нашлось времени посмотреть фильм полностью. Краткий аналитический обзор он получил от своих советников.

— Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет, — заключил самопровозглашенный президент.

Лукашенко. Золотое дно

В фильме-расследовании Лукашенко. Золотое дно оппозиционные журналисты осветили ранее неизвестные факты о самопровозглашенном президенте Беларуси.

Так, политик обладает несколькими резиденциями, самой масштабной из которых Дворец Независимости в Минске, площадью около 50 тыс. м кв.

Также авторы расследования утверждают, что Лукашенко потратил на собственные нужды почти $4 млрд, выделенных Европейским Союзом.

По состоянию на вечер 13 марта фильм Лукашенко. Золотое дно находится на 15-м месте в трендах украинского Youtube.

Расследование собрало уже почти 5 млн просмотров.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка