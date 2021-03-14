По состоянию на вечер 13 марта коронавирус в мире обнаружили уже у 118 754 336 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось почти на полмиллиона.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже 2 655 920 пациентов.

Побороли коронавирус уже более 96,4 млн человек в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 30 027 737;

Индия — 11 368 316;

Бразилия — 11 358 644;

Россия — 4 380 525;

Великобритания — 4 253 820.

Первую десятку стран с наибольшим количеством случаев коронавируса замыкают Франция, Италия, Испания, Турция и Германия.

За минувшие сутки больше новых случаев, не считая США, было обнаружено во Франции (+29 759). Страна находится на шестом месте в мировом рейтинге распространения коронавируса.

Для сравнения, в Индии обнаружили более 25 тыс. новых случаев, а в Великобритании — 5,5 тыс. случаев.

Украина в мировом рейтинге находится на 17-м месте, расположившись между Южной Африкой и Индонезией.

Коронавирус в Украины 13 марта

По состоянию на утро субботы, 13 марта, коронавирус в Украине было выявлено еще у 13 276 человек. За сутки было проведено 99,2 тыс. тестирований.

Суточный прирост в Украине превысил показатели 13 марта Великобритании, Испании, Германии и России.

За все время пандемии заразились уже 1 451 744 украинцев.

Источник: ВОЗ