По состоянию на вечер 13 марта коронавирус в мире обнаружили уже у 118 754 336 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось почти на полмиллиона.
С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже 2 655 920 пациентов.
Побороли коронавирус уже более 96,4 млн человек в мире.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 30 027 737;
- Индия — 11 368 316;
- Бразилия — 11 358 644;
- Россия — 4 380 525;
- Великобритания — 4 253 820.
Первую десятку стран с наибольшим количеством случаев коронавируса замыкают Франция, Италия, Испания, Турция и Германия.
За минувшие сутки больше новых случаев, не считая США, было обнаружено во Франции (+29 759). Страна находится на шестом месте в мировом рейтинге распространения коронавируса.
Для сравнения, в Индии обнаружили более 25 тыс. новых случаев, а в Великобритании — 5,5 тыс. случаев.
Украина в мировом рейтинге находится на 17-м месте, расположившись между Южной Африкой и Индонезией.
Коронавирус в Украины 13 марта
По состоянию на утро субботы, 13 марта, коронавирус в Украине было выявлено еще у 13 276 человек. За сутки было проведено 99,2 тыс. тестирований.
Суточный прирост в Украине превысил показатели 13 марта Великобритании, Испании, Германии и России.
За все время пандемии заразились уже 1 451 744 украинцев.
Источник: ВОЗ