Коронавирус продолжает распространяться по миру. По состоянию на 13 марта в мире зафиксировали 118,2 млн случаев Covid-19. От осложнений, которые вызвала болезнь, умерли 2,6 млн человек. В то же время в Украине количество случаев растет.

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Коронавирус в Украине

13 марта коронавирус подтвердили в 13 276 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 451 744.

За сутки выздоровели 4 897 человек, полностью преодолели болезнь 1 219 773 украинцы. В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 28 158 больных, в сутки зафиксировали 243 новых летальных случая.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

В восьми регионах Украины порог госпитализаций больных Covid-19 превышает допустимую норму — 60 на 100 тыс. населения. Больше всего больных коронавирусом в больницах Ивано-Франковской области. Также сложная ситуация в больницах Винницкой и Житомирской области.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству зафиксированных случаев Covid-19 являются США (28,9 млн), Индия (11,3 млн), Бразилия (11.2 млн), Россия (4,3 млн) и Великобритания (4,2 млн).

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что международному партнерству ACT Accelerator для борьбы с коронавируса не хватает финансирования более чем на $22 млрд. Пока на Accelerator выделили $11 млрд.

Также в ВОЗ заявили, что в мире не зафиксировали ни одной смерти от вакцины против коронавируса.

В Великобритании планируют привить от коронавируса значительную часть населения уже к Пасхе, до 4 апреля. Первую свою вакцину к этому периоду получат все жители страны старше 40.

Во Франции одобрили вакцину от коронавируса Johnson&Johnson от компании Janssen. Теперь этот препарат от коронавируса будут использовать с целью вакцинации населения.

В Италии с 15 марта половина регионов перейдет в красную зону карантина, а на пасхальные праздники, с 3 по 5 апреля, в стране введут общенациональный локдаун.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 13 марта первую дозу вакцины против Covid-19 получил 47 541 человек. За сутки вакцинировались 9 304 человека. Наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (690 прививок).

За весь период прививочной кампании наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее — в Черниговской области (756 прививок).

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.