Блинкен призвал Россию прекратить преследование независимых политиков

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти прекратить преследование муниципальных депутатов и активистов.

Об этом Энтони Блинкен написал в Twitter.

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021