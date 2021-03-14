Блинкен призвал Россию прекратить преследование независимых политиков

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти прекратить преследование муниципальных депутатов и активистов.

Об этом Энтони Блинкен написал в Twitter.

— Российские власти задержали почти 200 муниципальных депутатов и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурза и Юлию Галямин, по сомнительным основаниям. Мы призываем прекратить преследование независимых активистов.

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021

13 марта в Москве полиция задержала участников форума независимых муниципальных депутатов.

Среди других задержаны известные политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямин, Владимир Кара-Мурза-младший, Андрей Пивоваров и другие.

По словам очевидцев, задержали почти всех участников форума. Их посадили в автозаки и повезли в разные московские участки.

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