Заболеваемость коронавирусом в мире держится на высоком уровне. За последние сутки Covid-19 заразились еще почти 500 тыс. человек на планете.

Главные новости о коронавирусе по состоянию на 14 марта – на сайте Факты ICTV.

По данным ВОЗ, общее количество инфицированных коронавирусом достигло 118,7 млн. Из них 2 634 370 – умерли от осложнений, только за последние сутки зафиксировано почти 10 тыс. летальных случаев.

Сегодня Бразилия лидер по смертности – здесь 2 233 умерших за 24 часа.

Карантин в мире

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, некоторые страны уже готовятся к туристическому сезону.

В частности, Турция с 15 марта вводит обязательную электронную анкету для туристов, которую нужно заполнять за 72 часа до вылета. Остаются обязательными также отрицательный тест на Covid-19 и страховка.

Греция планирует открытие сезона 14 мая – при условии благоприятной эпидемической ситуации. Здесь также будут требовать справку об отрицательном тесте или вакцинации.

А в Испании надеются, что с 19 мая введут паспорта вакцинации, чтобы отрыть туристический сезон.

Коронавирус и вакцинация в Украине

По состоянию на 14 марта коронавирус в Украине обнаружили еще у 9 012 человек. Общее количество инфицированных достигло 1 460 756 случаев.

За последние 24 часа умерли 145 украинцев и 2 743 – выздоровели.

При этом уже в 10 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом, то есть они попадают в оранжевую зону карантина.

В частности – Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

В красной зоне карантина находится Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Что касается вакцинации от коронавируса, то на сегодняшний день прививки сделали уже 51 137 украинцев, из которых 3 596 – за последний день.

В лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 247 556 украинцев.