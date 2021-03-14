На заводе Tesla в США произошла вспышка Covid-19: заразились около 450 работников

На заводе Tesla в Калифорнии произошла вспышка коронавируса, заразилось около 450 человек.

О вспышке на заводе было известно и ранее, однако точное количество больных не раскрывалось.

Сначала количество случаев заболевания возросло до 125 в декабре с 11 в мае.

В конце марта 2020 года из-за быстрого распространения коронавируса в США главный исполнительный директор производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск объявил о прекращении работы завода.

Предприятие открыли в разгар пандемии.

В 2020 году акции компании Tesla стремительно прибавили в стоимости. Это принесло Маску огромный доход и сделало его самым богатым человеком в мире.

В январе состояния американского предпринимателя впервые превысили $200 млрд.