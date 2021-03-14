На заводе Tesla в США произошла вспышка Covid-19: заразились около 450 работников

На заводе Tesla в Калифорнии произошла вспышка коронавируса, заразилось около 450 человек.
О вспышке на заводе было известно и ранее, однако точное количество больных не раскрывалось.
Сначала количество случаев заболевания возросло до 125 в декабре с 11 в мае.
В конце марта 2020 года из-за быстрого распространения коронавируса в США главный исполнительный директор производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск объявил о прекращении работы завода.
Предприятие открыли в разгар пандемии.
В 2020 году акции компании Tesla стремительно прибавили в стоимости. Это принесло Маску огромный доход и сделало его самым богатым человеком в мире.
В январе состояния американского предпринимателя впервые превысили $200 млрд.