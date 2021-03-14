В мире по состоянию на воскресенье, 14 марта, зафиксировали 119 220 681 случай коронавируса, за сутки — 461 105.

От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 642 826 пациентов, за сутки — 8 419.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 29 063 401 (+62 840);

Бразилия — 11 363 380 (+85 663);

Индия — 11 359 048 (+25 320);

Россия — 4 390 608 (+10 083);

Великобритания — 4 253 824 (+5 534).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 528 456 (+1 388);

Бразилия — 275 105 (+2 216);

Мексика — 193 851 (+709);

Индия — 158 607 (+161);

Великобритания — 125 464 (+121).

Карантин в мире

В Италии усилят антикоронавирусные меры: девять областей перейдут в красную зону с понедельника, другие регионы — в оранжевую.

В Испании надеются, что с 19 мая введут паспорта вакцинации, чтобы отрыть туристический сезон.

В Европе по инициативе компании BioNTech создали альянс для ликвидации дефицита вакцины. В него вошли 13 фармкомпаний.

На заводе Tesla в США обнаружили сотни случаев заражения коронавирусом.

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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 14 марта обнаружили 9 012 новых случаев. Было проведено более 60 тыс. тестирований. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника.

Всего за все время пандемии заразились 1 460 756 украинцев.