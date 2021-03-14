США готовят дополнительные санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против России.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции.

— Он (президент США Джо Байден, — Ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами о наказании за отравления Алексея Навального, и подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия, — сказал Салливан.

2 марта вступило в силу решение ЕС о введении санкций в связи с делом Навального против руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.

Также 2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального.

Гражданам США запрещается осуществлять любые операции с российскими должностными лицами, которые попали под санкции.

Иностранцы, которые будут способствовать осуществлению значительных операций от имени санкционных лиц, также рискуют попасть под санкции.

Кроме того, США ввели ограничительные меры против трех юридических лиц.