Болгария откроет границы для туристов этой весной

Болгария планирует начать летний туристический сезон с 1 мая, однако с карантинными ограничениями и соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма Болгарии Мариан Николова.

— Решение о запуске туристического сезон 1 мая было согласовано с органами здравоохранения и МИД Болгарии. В понедельник, 15 марта, утвердят правила объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов, — отметила министр туризма.

По словам Николовой, туристический сезон начнут чуть раньше, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли и соблюдение всех мер безопасности, которые предложат органы здравоохранения.

Также министр туризма добавила, что все соответствующие требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы. Кроме того, она отметила, что ЕС должен принять решение о сертификатах здоровья и болгарские власти его поддержат.

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов уточнил, что будет предусмотрен согласованный с Европейской комиссией вариант зеленого коридора для всех туристов, которые хотят посетить страну.

Также будет разрешено путешествовать в Болгарию по паспортам вакцинации, а именно для тех, кто уже переболел коронавирусом, прошел вакцинацию, или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Открытие туристического сезона в Греции

Греция может открыть летний сезон для туристов в этом году. Однако попасть на отдых смогут только люди, которые вакцинировались, переболели или имеют отрицательный тест на коронавирус.

По словам министра туризма Греции Гарри Теохариса, туристический сезон может начаться в середине мая. После вакцинации уязвимых групп населения власти страны предпочтут работников туристической отрасли.