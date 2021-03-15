В США центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проверяет информацию о возможном сокращении социальной дистанции с двух метров до одного.

Новое исследование утверждает, что расстояние в один метр может быть таким же эффективным для сдерживания распространения коронавируса, как и двухметровое расстояние.

Об этом сообщил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи.

— По полученным данным, расстояния в один метр достаточно при определенных условиях. Центр контроля и профилактики заболеваний CDC анализирует это. И я могу вас заверить, что в разумные сроки они опубликуют рекомендации, — сказал Энтони Фаучи.

Также он добавил, что в случае доказательства такой эффективности правила социальной дистанции могут быть изменены.

Кроме этого, Энтони Фаучи заявил об угрозе новой волны коронавирусной инфекции, если часть людей откажется прививаться.

Вспышка коронавируса на заводе Tesla

В Калифорнии на заводе Tesla произошла вспышка коронавируса, заразилось около 450 человек.

О вспышке на заводе было известно и ранее, однако точное количество больных не раскрывалось. Сначала количество случаев заболевания возросло до 125 в декабре с 11 в мае.

В конце марта 2020 году из-за быстрого распространения коронавируса в США главный исполнительный директор производителя электромобилей Tesla Inc Маск объявил о прекращении работы завода.