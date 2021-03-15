Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза.

– Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала состояния, которые не указаны как побочные эффекты с этим препаратом. Преимущества вакцины продолжают превышать риски, – говорится в сообщении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Также агентство EMA сообщило, что не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, которые были зафиксировано в Австрии.

Федеральный офис безопасности здравоохранении (BASG) Австрии также пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между этими осложнениями и вакцинацией, а канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что он сам готов сделать прививку, “чтобы показать, что доверяет этой вакцине “.

Вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения и ее применяют в Австралии, Южной Корее, Канаде и странах ЕС.

Приостановление использования вакцины AstraZeneca

В марте Италия, Франция, Германия, Дания, Исландия, Ирландия, Норвегия, Румыния, Болгария приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза вен головного мозга.

Сейчас зарегистрировано семь случаев из почти 1,6 млн вакцинаций AstraZeneca, хотя связь с прививками еще не доказана.